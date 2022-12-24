Mortal Kombat X – десятая часть в серии легендарных файтингов. Игра сохранила традиции предыдущих частей, но при этом обзавелась целой кучей новшеств, среди которых и обновленная боевая система, и улучшенная графика, и многое другое…
Самое же главное новшество коснулось арен, на которых происходят сражения. В этот раз игрокам предлагается драться на интерактивных аренах, с окружением которых можно взаимодействовать прямо во время поединков. Теперь некоторые предметы можно использовать в качестве оружия, а от других можно отталкиваться для совершения уникальных ударов. При этом само оформление арен стало выглядеть в разы круче: изменилось освещение, повысился уровень детализации, и улучшилась сама графика.
Еще одно новшество заключается в частичных изменениях боевой системы. Теперь некоторые броски и комбинации наносят меньше урона противнику, в то время как другие, напротив, наносят больше.
Что касается персонажей, так их количество увеличилось. Появилось еще восемь новых персонажей. Среди них Кунг Джин, Кэсси Кейдж, Коталь Кан, и другие. И еще – теперь у каждого персонажа аж по три вариации, и в случае каждой вариации имеются уникальные удары и комбинации, финальные добивающие атаки и многое другое. Также остались и персонажи предыдущих частей: Рэйден, Джакс, Соня, Кунг Лао и остальные.
Что касается физики, так она тоже перешла на новый уровень Анимация персонажей во время атак смотрится в разы лучше, спецэффекты смотрятся круче, да и эмоции на лицах бойцов тоже стали более живыми, нежели были ранее. Другими словами, Mortal Kombat X, это преображение легендарной серии, шаг в новую эру и одновременно игра, от которой в восторге должен быть даже самый неопытный почитатель жанра.
У нас вы можете скачать Mortal Kombat X Complete Collection торрент последнюю версию бесплатно на компьютер.
Скачать Mortal Kombat X Complete Collection торрент бесплатно