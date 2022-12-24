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Скачать игру Mortal Kombat X Complete Collection на ПК (Русская версия)


Mortal Kombat X Complete Collection
Mortal Kombat X – десятая часть в серии легендарных файтингов. Игра сохранила традиции предыдущих частей, но при этом обзавелась целой кучей новшеств, среди которых и обновленная боевая система, и улучшенная графика, и многое другое…

Самое же главное новшество коснулось арен, на которых происходят сражения. В этот раз игрокам предлагается драться на интерактивных аренах, с окружением которых можно взаимодействовать прямо во время поединков. Теперь некоторые предметы можно использовать в качестве оружия, а от других можно отталкиваться для совершения уникальных ударов. При этом само оформление арен стало выглядеть в разы круче: изменилось освещение, повысился уровень детализации, и улучшилась сама графика. 

Еще одно новшество заключается в частичных изменениях боевой системы. Теперь некоторые броски и комбинации наносят меньше урона противнику, в то время как другие, напротив, наносят больше. 

Что касается персонажей, так их количество увеличилось. Появилось еще восемь новых персонажей. Среди них Кунг Джин, Кэсси Кейдж, Коталь Кан, и другие. И еще – теперь у каждого персонажа аж по три вариации, и в случае каждой вариации имеются уникальные удары и комбинации, финальные добивающие атаки и многое другое. Также остались и персонажи предыдущих частей: Рэйден, Джакс, Соня, Кунг Лао и остальные. 

Скачать торрент

Что касается физики, так она тоже перешла на новый уровень Анимация персонажей во время атак смотрится в разы лучше, спецэффекты смотрятся круче, да и эмоции на лицах бойцов тоже стали более живыми, нежели были ранее. Другими словами, Mortal Kombat X, это преображение легендарной серии, шаг в новую эру и одновременно игра, от которой в восторге должен быть даже самый неопытный почитатель жанра.
У нас вы можете скачать Mortal Kombat X Complete Collection торрент последнюю версию бесплатно на компьютер.

Repack от R.G. Catalyst
- Ничего не перекодировано / ничего не вырезано
- Версия игры: v1.0.rev.0.230-06.100130.1 (RLD - 20151027)
- Время установки ~40 мин. (с видеороликами)
- Возможность не скачивать видеоролики (файл movies.catalyst)
- Разблокированы все preorder/mobile/internet skins (Klassic Mileena, Revenant Kitana, Dark Empress Kitana, Ninja Mime Johnny Cage, Farmer Jax, Injustice Scorpion)

Дополнения (DLC):
- "Kombat Pack"
- "Unlock all Krypt Items" (выбирается при установке)
- "Blue Steel Sub-Zero"
- "Coarse (Gold) Scorpion"
- "Character - Goro"
- "Character - Jason Voorhees"
- "Character - Tanya"
- "Character - Predator"
- "Character - Tremor"
- "Kombat Pack"
- "Brazil Pack"
- "Skin Pack - Samurai"
- "Skin Pack - Horror Skins"
- "Skin Pack - Klassic Pack 1"
- "Skin Pack - Klassic Pack 2"
- "Skin Pack - Kold War"
- "Skin Pack - Prey Skins"
  • Год выхода: 2015
  • Жанр: аркада, файтинг, экшен
  • Разработчик: NetherRealm Studios, High Voltage Software
  • Тип: RePack
  • Версия: v1.0.rev.0.230-06.100130.1 (RLD - 20151027) - полная версия (Последняя) + все DLC
  • Интерфейс: русский, английский
  • Озвучка: английский
  • Таблетка: Вшита (RELOADED)
    • Системные требования
  • ОС: Windows Vista, 7, 8, 10 (64 бита)
  • Процессор: Intel Core i5-750 (2.67 ГГц) / AMD Phenom II X4 965 (3.4 ГГц)
  • Оперативная память: 4 Гб
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD Radeon HD 5850 (DirectX 11)
  • Место на диске: 38 Гб

    • Скачать Mortal Kombat X Complete Collection торрент бесплатно

    скачать .torrent (22.95 Гб) скачать БЕЗ торрента
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    Комментариев 26
    1. Пончик
      Разраб слушай такой баг если запускаешь и в пк включен джостик(даже с мишью) то она не запускается если джойстик выключить и одна мышь с клавой будет то запускается сделай патч чтобы мог джойстик работать
    2. КОЛЯ
      Тут игры с вирусами ?
    3. Глеб
      Игра Ахуенная, помню я пытался в нее играть но не в 10 версию, а в сраную 3 часть мортала но Gold gold completion, но тоже было не плохо до сих пор, бывает зову друзей в гости и поиграть в мк3 было с этой игрой весело, но правда как бтя сел за джостик сразу пошли сраный удары от профи) естественно он это все знает, ведь довно играл в эту игру и учился, но бывало что я его побеждал и было дело так что я помнил комбинаци на саб сиро, ну вопщем весело было, но как я решил поигать в мк10 аж хочется дражать от веселухи, и думать кокое там мясо будет)
    4. Гость Максим
      Всем привет я не понимаю то что занимает 22 гига ето и есть мортал или нет?
      1. Admin Админ Ответ

        Это установщик, после установки игры она будет занимать: 38 Гб.

    5. Гость Артем
      Скачал пишет необходимл вставить диск хотя он на месте, что делать?
      1. Admin Админ Ответ

        Антивирус мог таблетку удалить, странно, что такая ошибка конечно.

    6. zxc wer
      подскожит пожалуйста тут есть DLC с триборгом ? и кста проблема с фойлом у вас антивирус удоляет этот файл надо занести в исключения и скачять файл этот 
    7. leai1side
      Здравствуйте, вроде бы решил проблему с запуском. Вышел из игры и захожу снова, снова появляется проблема steam_api64r.ddl . Разрешить в Windows антивирусе не могу, подскажите пожалуйста, что делать?
    8. Даун
      Работает ли онлайн режим?
    9. Jazyve
      Что делать если при запуске вылетает ошибка steam_apir64r dll
      1. Admin Админ Ответ

        Значит ваш антивирус таблетку удалил, отключите его, достаньте таблетку из карантина и папку с игрой в исключения.

      2. 1camon1 Ответ

        есть на много проще способ,у меня так решилась проблема с 11 мортухой.Ты просто набираешь в гугле скачать: *файл* который тебе нужен в твоем случае это  steam_apir64r dll, заходишь на сайт rudll,как-то так,листаешь вниз и там будет самый первый файл -он самый новый,качаешь его.И после того как он скачался ты его открываешь его, переносишь в папку с игрой ну и все,ну вернее переносишь туда где есть dll файлы.И так если что реашются проблемы со всеми играми если вылетает такая ошибка

    10. Гость Володя
      Не работает кнопка установить, что делать ?
    11. Лилия
      При установке доход до 0,3% и удаляется игра. пишет что ошибка установки. что можно сделать?
      1. Admin Админ Ответ
        Погуглите ошибку, там решений может быть много, может просто криво скачалась раздача и нужно пересчитать хеш.
    12. Гость ANONIM
      что если игра вообще не хочет запускаться: у меня вин 8 GTX  540 и I3 6100
      1. Val Ответ
        наверное потому что у тебя стоит несуществующая видеокарта)
        1. Эдик Ответ
          у меня windows 7 и у  меня роботает 
    13. Гость Сергей
      Подскажите что делать если все персонажи черные?
      1. Karl Ответ

        а ты что, рассист ?

    14. Тёма
      Проблема,через юБар вирус тотал обнаружил 45 вирусов
      Можно ли через Яндекс Диск скачать данную игру?
    15. аг
      игра запускаеца но при подключении гейMпада вилетает тудже что делать

      1. эдик Ответ
        у меня антивирус eset smart security 8 и виндовс 7 и всё работает норм
    16. IgoMi
      С геймпада можно играть??)

      1. Admin Админ Ответ
        Конечно.
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