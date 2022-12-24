Скачать игру Mortal Kombat X Complete Collection на ПК (Русская версия)



Mortal Kombat X – десятая часть в серии легендарных файтингов. Игра сохранила традиции предыдущих частей, но при этом обзавелась целой кучей новшеств, среди которых и обновленная боевая система, и улучшенная графика, и многое другое…



Самое же главное новшество коснулось арен, на которых происходят сражения. В этот раз игрокам предлагается драться на интерактивных аренах, с окружением которых можно взаимодействовать прямо во время поединков. Теперь некоторые предметы можно использовать в качестве оружия, а от других можно отталкиваться для совершения уникальных ударов. При этом само оформление арен стало выглядеть в разы круче: изменилось освещение, повысился уровень детализации, и улучшилась сама графика.



Еще одно новшество заключается в частичных изменениях боевой системы. Теперь некоторые броски и комбинации наносят меньше урона противнику, в то время как другие, напротив, наносят больше.



Что касается персонажей, так их количество увеличилось. Появилось еще восемь новых персонажей. Среди них Кунг Джин, Кэсси Кейдж, Коталь Кан, и другие. И еще – теперь у каждого персонажа аж по три вариации, и в случае каждой вариации имеются уникальные удары и комбинации, финальные добивающие атаки и многое другое. Также остались и персонажи предыдущих частей: Рэйден, Джакс, Соня, Кунг Лао и остальные.

Что касается физики, так она тоже перешла на новый уровень Анимация персонажей во время атак смотрится в разы лучше, спецэффекты смотрятся круче, да и эмоции на лицах бойцов тоже стали более живыми, нежели были ранее. Другими словами, Mortal Kombat X, это преображение легендарной серии, шаг в новую эру и одновременно игра, от которой в восторге должен быть даже самый неопытный почитатель жанра.

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Год выхода: 2015 Жанр: аркада, файтинг, экшен Разработчик: NetherRealm Studios, High Voltage Software Тип: RePack Версия: v1.0.rev.0.230-06.100130.1 (RLD - 20151027) - полная версия (Последняя) + все DLC Интерфейс: русский, английский Озвучка: английский Таблетка: Вшита (RELOADED) Системные требования ОС: Windows Vista, 7, 8, 10 (64 бита) Процессор: Intel Core i5-750 (2.67 ГГц) / AMD Phenom II X4 965 (3.4 ГГц) Оперативная память: 4 Гб Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD Radeon HD 5850 (DirectX 11) Место на диске: 38 Гб

- Ничего не перекодировано / ничего не вырезано- Версия игры: v1.0.rev.0.230-06.100130.1 (RLD - 20151027)- Время установки ~40 мин. (с видеороликами)- Возможность не скачивать видеоролики (файл movies.catalyst)- Разблокированы все preorder/mobile/internet skins (Klassic Mileena, Revenant Kitana, Dark Empress Kitana, Ninja Mime Johnny Cage, Farmer Jax, Injustice Scorpion)- "Kombat Pack"- "Unlock all Krypt Items" (выбирается при установке)- "Blue Steel Sub-Zero"- "Coarse (Gold) Scorpion"- "Character - Goro"- "Character - Jason Voorhees"- "Character - Tanya"- "Character - Predator"- "Character - Tremor"- "Kombat Pack"- "Brazil Pack"- "Skin Pack - Samurai"- "Skin Pack - Horror Skins"- "Skin Pack - Klassic Pack 1"- "Skin Pack - Klassic Pack 2"- "Skin Pack - Kold War"- "Skin Pack - Prey Skins"