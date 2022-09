Скачать игры торрент на ПК

Scott Pilgrim vs. The World: The Game — это захватывающий beat’em up по культовой вселенной комиксов Брайана Ли О’Мэлли. Вам предстоит отправиться в незабываемое путешествие в мир бездельника и музыканта Скотта Пилигримма. Юноша ведет размеренную жизнь в своей уютной квартире, а иногда выбирается...