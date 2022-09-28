Скачать игры торрент на ПК

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Terra Invicta
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Squad 51 vs. the Flying Saucers
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Session: Skate Sim
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Salt 2: Shores of Gold
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Полная версия World of Tanks

World of Tanks

World of Tanks (WOT) — многопользовательская онлайн-игра посвященная бронированной технике XX века, ставшая феноменом не только среди стран СНГ, но и далеко за его пределами. Погрузитесь в затягивающий мир танковых сражений, где каждая машина - это отдельно взятый игрок. Объединяйтесь вместе для...
  • 15 608
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Полная версия Left to Survive

Left to Survive

Left to Survive — экшен-шутер от третьего лица в жанре зомби-апокалипсиса погрузит игроков в 2024 год, когда всю планету поглотил страшный вирус. Сражайтесь с полчищами восставших мертвецов и уничтожайте особых мутантов, созданных секретной организацией. Погрузитесь в проработанный сюжет с...
  • 19 906
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Полная версия War Thunder

War Thunder

War Thunder (ВарТандер) — известная и самая масштабная многопользовательская игра, посвященная военной технике. На рынке нет конкурентов для подобного гиганта, ведь в ней присутствуют тысячи реалистично выполненных моделей самолетов, вертолетов, боевых кораблей и наземной техники, благодаря которым...
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Полная версия Enlisted

Enlisted

Enlisted представляет собою многопользовательский тактический шутер с видом от первого лица, предлагающий отправиться в период Второй Мировой войны для участия в захватывающих массовых сражениях. Сеттинг – Вторая Мировая война. Но в отличие от множества других проектов, тут игрокам предлагается не...
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Полная версия CRSED: F.O.A.D.

CRSED: F.O.A.D.

CRSED: F.O.A.D. – шутер с режимом Королевской битвы, в котором вы будете воевать с другими игроками оружием времен Второй Мировой войны и сражаться на просторных картах в сеттинге Дикого Запада… Да-да – снова Королевская битва, один из самых популярных на сегодня режимов. Но не думайте, что эта...
  • 34 103
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Полная версия Калибр (Caliber)

Калибр (Caliber)

Калибр (Caliber) – многопользовательский шутер с видом от третьего лица, в котором вас ждут перестрелки, опасные задания, антитеррористические операции, море оружия и невиданная ранее реалистичность… И первым делом стоило бы сказать, что суть данного проекта вполне стандартна и заключается в...
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Полная версия Crossout

Crossout

Crossout – это многопользовательский ролевой тактический экшен, в котором вам придется с головой погрузиться в хардкорные смертельные битвы, сев за руль машины-смерти и попробовать свои силы в нереально безумных сражениях… По сюжету, некогда случился самый настоящий апокалипсис, старт которому дала...
  • 42 885
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Ранний доступ Destroyer: The U-Boat Hunter

Destroyer: The U-Boat Hunter

Destroyer: The U-Boat Hunter – военный симулятор в стилистике эпохи Второй Мировой войны, предлагающий отправиться в череду морских приключений и сражений в роли командира настоящей подводной лодки… Вторая Мировая война в самом разгаре и бои идут не только на суше, но и в воде. Ну а вы же примете...
Добавлена игра.
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Полная версия Scott Pilgrim vs. The World: The Game

Scott Pilgrim vs. The World: The Game

Scott Pilgrim vs. The World: The Game — это захватывающий beat’em up по культовой вселенной комиксов Брайана Ли О’Мэлли. Вам предстоит отправиться в незабываемое путешествие в мир бездельника и музыканта Скотта Пилигримма. Юноша ведет размеренную жизнь в своей уютной квартире, а иногда выбирается...
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Полная версия LOGistICAL 3: Earth

LOGistICAL 3: Earth

LOGistICAL 3: Earth — это третья часть популярной серии стратегических головоломок, где вам предстоит решить вопросы по поставкам груза в разные уголки мира. Выполняйте заказы из разных стран и снабжайте предприятия необходимым ресурсами, будь то драгоценные камни, высокотехнологичные чипы или...
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Ранний доступ Lost In Fantaland

Lost In Fantaland

Lost In Fantaland — это увлекательный карточный баттлер в жанре упрощенного рогалика. Откройте для себя удивительный фэнтезийный мир и вместе с отважным воином отправляйтесь в бесконечное путешествие через опасные земли. Посмотрите в лицо опасности и сразитесь с каждым, кто рискнул бросить вам...
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Полная версия The Legend of Heroes: Trails from Zero

The Legend of Heroes: Trails from Zero

The Legend of Heroes: Trails from Zero — это японская ролевая игра с трогательным сюжетом и захватывающей фэнтезийной вселенной. Ллойд Бэннингс только что закончил полицейскую академию и решает вернуться в Кроссбелл, чтобы встать на защиту мирных жителей своего родного города, как когда-то делал...
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Полная версия BLACK WITCHCRAFT

BLACK WITCHCRAFT

BLACK WITCHCRAFT — это драйвовый ролевой экшен с готической вселенной вдохновленной произведениями Эдгара Алана По. Родерик Ашер сошел с ума и не щадил никого, кто решил встать на его пути, даже свою младшую сестру Мадлен. В момент ее кончины Ворон перенес девушку в потусторонний мир, где та...
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Полная версия Freight Simulator

Freight Simulator

Freight Simulator — это иммерсивный симулятор с элементами стратегии, где вы возглавите транспортную компанию. Начните с азов и приобретите необходимый транспорт, наймите лучший персонал, а после проработайте план действий для увеличения прибыли. Беритесь за поступающие заказы и впечатляйте...
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Ранний доступ Tiny Rogues

Tiny Rogues

Tiny Rogues — это безбашенный рогалик с элементами bullet hell и ролевой игры. Выберите героя и отправляйтесь в эпическое приключение через случайно сгенерированные подземелья. Сражайтесь с притаившимися в темноте существами, собирайте полезные предметы и подбирайте оружие, ведь с каждой новой...
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Полная версия Half-Life 2: VR Mod

Half-Life 2: VR Mod

Half-Life 2: VR Mod — это масштабная модификация оригинального приключенческого шутера от первого лица, где вы не просто будете управлять, а сами станете легендарным Гордоном Фриманом. Со времен катастрофы в Черной Мезе прошло 20 лет, но главный герой не почувствовал их из-за стазиса в котором он...
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Полная версия Smile For Me

Smile For Me

Smile For Me — приключенческий point-and-click со множеством головоломок для каждого уровня игрока. Мир Хабитат скрывает мрачные секреты, которые могут обернуться глобальной катастрофой для всех жителей городка. Накануне большого праздника вам предстоит отправиться на поиски Доктора Хабита и снять...
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Demo Dimday Red

Dimday Red

Dimday Red — это удивительная ролевая игра заставляющая взглянуть на привычный жанр под абсолютно другим углом. Земля медленно, но верно двигается к Солнцу и катастрофа неизбежна. Человечество проживает свои последние деньки на родной планете и сходят с ума от безысходности, но только не Киллиан....
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